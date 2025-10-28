CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bugün zırhlı araçlar üretim tesisimizin açılışı ve Altay tankının silahlı kuvvetlerimize teslim töreni vesilesiyle bir aradayız. Ancak buna geçmeden önce dün gece meydana gelen deprem dolayısıyla Balıkesirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah'a şükür ki can kaybı yaşanmadı. İçişleri Bakanımız ekibiyle birlikte süratle bölgeye intikal etti.

Türk Savunma Sanayisi adına büyük bir heyecanı ve gururu hep birlikte yaşıyoruz. Mühendis ve teknisyenlerimize duyduğumuz güvenin boşa olmadığını gerek bu tesis gerekse Altay tankı ile bir kez daha görüyoruz. Sektördeki tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Savunma Sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Yerli ve milli araçlarımızı envanterlerimize katıyoruz. Her ay 8 Altay Tankı üretilecek.

Silahlı hava araçlarını üreten Akıncı'sını üreten Türkiye var.

23 yılda dünyanın gıpta ile baktığı bir savunma ekosistemini ülkemizde inşa ettik.