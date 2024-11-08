Kırgızistan ve Macaristan ziyareti dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesin Türkiye'nin potansiyelinin farkında olduğunu belirterek, "Biz Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda tam üyelik hedefimize bağlıyız ve bununla ilgili adımlarımızı attık, atıyoruz. AB ile siyasi bariyerlere takılmadan, eşit koşullarda ve göz hizasında bir ilişki biçiminden yanayız. Kaybedilen zamanı telafi edecek hızda vizyoner yaklaşım bekliyoruz" yorumunda bulundu.ANKARA (İGFA) - Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayarak değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadelenin boşluk bırakmadan sürdürüleceğinin altını çizdi.

İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesi aracılığıyla aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "AB-Türkiye ortaklığının güçlenmesi ortak bölgemize fayda sağlayacaktır" paylaşımı ve bu konuda yeni bir gelişme olup olmadığını sorması üzerine, görüşmede von der Leyen'den henüz böyle bir tavır görmediklerini söyledi.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK KONUSUNDA TAM ÜYELİK HEDEFİMİZE BAĞLIYIZ"

Hale görüşme aşamasında atılan adımlar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğer bize hakikaten böyle bir açılım sağlarlarsa bunu paylaşırız. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek Avrupa Birliği ile ilgili arkadaşlarımız muhatapları ile temaslarını sıklaştıracak. Biz de liderlerle görüşmelerimizde bu konuyu ele almayı sürdürecek ve inşallah hayırlı bir netice için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Herkesin Türkiye'nin potansiyelinin farkında olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde Avrupa'nın Türkiye ile iş birliği konusundaki gayretleri de bunun göstergesi. Biz Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda tam üyelik hedefimize bağlıyız ve bununla ilgili adımlarımızı attık, atıyoruz. Avrupa Birliği ile siyasi bariyerlere takılmadan, eşit koşullarda ve göz hizasında bir ilişki biçiminden yanayız. Avrupa Birliği'nden kaybedilmiş zamanı telafi edecek hızda vizyoner bir yaklaşım bekliyoruz." diye konuştu.

Bunu Avrupalı muhataplarına her fırsatta söylediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konusunda adım atılması iyi bir başlangıç olacaktır. Bize verilen sözlerin tutulması Avrupa Birliği'nin de samimiyetini ortaya koyması açısından bir fırsattır. Çünkü biz verdiğimiz tüm sözleri tutarak o sınavdan zaten çoktan geçtik." ifadelerini kullandı.

"FETÖ VE DİĞER TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEMİZDE KARARLIYIZ"

FETÖ ile mücadelenin uluslararası boyutunun oldukça önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu örgütün yurt dışındaki yapılanmalarına karşı kapsamlı mücadelemiz her alanda sürüyor. Özellikle eğitim alanında alınacak tedbirlerin öneminin anlaşılmasından ve bu örgütün elindeki eğitim tesislerinin Maarif Vakfımıza devri konusunda adımlar atılmasından memnuniyet duyuyoruz. FETÖ'nün elinde tuttuğu okulların kontrolünü ve yönetimini Maarif Vakfı'nın eğitim anlayışıyla uyumlu hale getirmeyi sürdürüyoruz. Kırgızistan'da da Maarif Vakfımızın etkinliğini yakında çok daha güçlü şekilde hissedeceğiz. Biz FETÖ ve diğer tüm terör örgütleri ile mücadelemizde kararlıyız ve mesafe almaya devam ediyoruz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 13 ayın geride bırakıldığı hatırlatılarak, "İslam ve Türk dünyasının Gazze konusunda üzerine düşeni yaptığını düşünüyor musunuz? İsrail ile ticaret meselesinde son günlerde iftiraların ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen kapattıktan sonra Filistin tarafının talebiyle bir mutabakat imzalandı. Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, "Ne yazık ki adı sanı duyulmayan veyahut şöyle kasaya, tartıya çıkarsan gramı, kilosu beş para etmeyen bazı kimseler, İsrail ile ilişkiler konusunda bize garip garip iftiralar atıyorlar." ifadesini kullandı.