Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Slovenya Cumhuriyeti nezdinde İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşçıoğlu, Bahreyn Krallığı nezdinde ise Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Hilal Sayan Koytak atandı. Ayrıca, Zambiya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle getirildi.

İsviçre Konfederasyonu nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu, Çek Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Metin Feyzioğlu atandı.

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Adalet Müfettişleri Mikail Torun, Ahmet Hamdi Kasapoğlu, Zafer Kandemir ve Çağlar Köse atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında ise açık pozisyonlara, İş Başmüfettişleri olarak Anıl Gürses, Gökhan Ateş, Işıl Sezgin Bal ve Naz Başaran getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığında boş olan Hazine ve Maliye Başaüfettişliklerine, Hazine ve Maliye Müfettişleri Ahmet Yesari Eroğlu ve Tolga Turan atandı. Ayrıca, bu bakanlıkta açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine 83 yeni vergi müfettişi atanmış oldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kuruluğu üyeliğine de Mustafa Akkaya atandı.