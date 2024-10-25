İşte Bursa Kapalı Çarşı'da altın fiyatları:
- Gram Altın: 3.109,24 TL alış, 3.150,18 TL satış (-0,22%)
- Ons Altın: 2.731,00 TL alış, 2.731,40 TL satış (-0,18%)
- 22 Ayar Altın: 2.841,83 TL alış, 2.998,93 TL satış (-0,21%)
- 14 Ayar Altın: 1.690,05 TL alış, 2.541,64 TL satış (-0,17%)
- Çeyrek Altın: 5.094 TL alış, 5.141 TL satış (-0,19%)
- Çeyrek Eski Altın: 5.031 TL alış, 5.093 TL satış (-0,22%)
- Yarım Altın: 10.157 TL alış, 10.275 TL satış (-0,21%)
- Tam Altın: 20.313 TL alış, 20.477 TL satış
Kaynak: HABER MERKEZİ