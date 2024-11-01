Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihler 21 Nisan'ı gösterdiğinde 12 yıl aradan sonra Irak'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Ziyaretin Bağdat ayağında merakla izlenen Kalkınma Yolu Projesi'nde imzalar atıldı.

Basra kentini Türkiye sınırına bağlayacak 1200 km'lik tren yolu ile tedarik zinciri ve ulaştırma anlamında geniş bir işbirliği amaçlanıyor.

Kalkınma Yolu Projesi'nin yanı sıra bölücü terör örgütü PKK'yla mücadele de ön planda oldu.

PKK'YA YÖNELİK POLİTİKALAR VE KALKINMA YOLU PROJESİ ELE ALINMIŞTI

Irak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası PKK'ya yönelik politikalar sertleştirildi.

Hatta bu kapsamda Irak Yüksek Yargı Konseyi ülkedeki üç siyasi partinin (Ezidiler Demokrat ve Özgürlük Partisi, Demokratik Mücadele Cephesi Partisi ve Özgürlük Hareketi) PKK'yla ilişkili oldukları gerekçesiyle yasaklanmasına ve mallarına el konmasına karar verdi.

Yaşananların ardından yine tarihler 16 Ekim'i gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

BARZANİ, PKK'YA VERDİ VERİŞTİRDİ

Barzani, Türkiye'nin kendilerine karşı değil, terör örgütü PKK’ya karşı savaştığını söyleyerek, terör örgütünün IKBY'deki halktan haraç aldığını ve gençleri kaçırdığını belirtti.

Terör örgütü PKK'nın IKBY iktidarını tanımadığını kaydeden Barzani, terör örgütünün buradaki halkın köyüne ve tarlasına gitmesine izin vermediğini dile getirerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"PKK kendini oraların hakimi görüyor, halkımızdan haraç alıyor, halkımıza sorun çıkarıyor ve gençlerimizi kaçırıyor. Bu tek yönlü bir sorun değildir, çok derin meseledir. Biz hükümet olarak savaşın daha fazla içeri gelmesini önledik. PKK’ya kalsa savaşı Duhok, Zaho ve diğer şehirlerimize taşırdı. Peşmerge PKK’nın daha fazla gelmemesi için bir hat oluşturdu. Şu an da yüzlerce köyümüze savaş devam ettiği için hizmet götürülemiyor. PKK hiçbir şekilde bize kulak asmıyor.”

PKK'ya yönelik dikkat çeken açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Irak Başbakanı es-Sudani'yle görüştü.

Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi Vahdettin Köşkü girişinde karşıladı.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

GENİŞ BÖLGEYE YAYILIYOR, ORTAK FAYDA SAĞLAYACAK

Kalkınma Yolu Projesi, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfezi'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak.

Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak fayda üretecek.

Temelleri 2005 yılında atılan Basra Körfezi’nden başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul gibi Irak’ın önemli kentlerini aşarak Türkiye’ye, dolayısıyla Avrupa’ya ulaşacak Kalkınma Yolu Projesi’nde somut adımlar atılmaya başlanıyor.

"BÖLGEMİZİN YENİ İPEK YOLU OLACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projeyi yeni İpek Yolu olarak tanımlamış ve önemini vurgulamıştı:

“Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik 'Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararlılığımızı vurguladık. Bu vesileyle de bu çalışmayı yürütecek olan bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz. Kabul ettiğimiz Ankara Bildirisi ile bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık. Kalkınma Yolu sadece Türkiye ile Irak için değil, tüm bölge için stratejik öneme haiz, yüksek bir projedir. Bu yolun inşasıyla ortaya çıkacak katma değerden, Avrupa'dan Körfez'e kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca insan faydalanacaktır. Bölgesel işbirliğini güçlendirecek, ticaretimizi geliştirecek, beşeri münasebetlerimizi tahkim edecek bu projeyle, diğer kardeş ülkelerin de yakından ilgilendiğini biliyoruz. İnşallah onların da katılımıyla 'Kalkınma Yolu Projesi'ni bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum."