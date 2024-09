Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta, Türkevi'nde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel gelişmeler, özellikle İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin tarihi ve kültürel bağlarının her zaman ilişkilerine olumlu yansıdığını vurguladı. Erdoğan, yeni dönemde de iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına uygun iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Görüşmede, Türkiye ve İran'ın her alanda ilişkilerini daha da geliştirme konusundaki kararlılıkları dile getirildi. Ayrıca iki lider, bölgesel istikrar ve güvenlik konularında da görüş alışverişinde bulunarak, ortak adımlar atmanın önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ekonomik, ticari, kültürel ve güvenlik konularında iş birliğinin artarak devam etmesi gerektiğini ifade ederken, Pezeşkiyan da bu iş birliğinin iki ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını dile getirdi. Özellikle bölgesel sorunların çözümünde iki ülkenin ortak hareket etmesinin bölge barışına katkı sağlayacağına vurgu yapıldı. Bu bağlamda, İsrail’in saldırgan politikalarına karşı Filistin ve Lübnan halklarına destek olmanın önemine değinildi.

Görüşme, Türkiye ile İran arasındaki dostane ilişkilerin daha da pekiştirilmesi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geleceğe yönelik stratejik adımlarla ilerletilmesi noktasında önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.