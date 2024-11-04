İslam coğrafyasına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze, Lübnan, Yemen, Sudan ve diğer İslam coğrafyalarında yaşanan acılardan daha acı olan, Müslümanlar arasındaki anlamsız ihtilaflardır. Şayet biz çözmezsek kimse bizim meselelerimizin çözemez, çözmek de istemez. Şayet biz ihtilaflar yerine kardeşliğimizi büyütmezsek, başkaları bizim adımıza bunu yapmaz yapamaz. Müslümanlar olarak tüm ayrılıklarımızı rafa kaldırıp ortak tehditler karşısında birlik olmaktan başka hiçbir kurtuluş yolumuz yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 40. Toplantısını açılışına katıldı.

Konuşmasında küresel ekonomideki sıkıntılara değinen Erdoğan, “2023 yılında yüzde 3.3 oranında büyüyen dünya ekonomisinin bu sene ve önümüzdeki sene de aynı oranda büyümesi öngörülüyor. Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra son 60-70 yılın zirvelerine çıkan küresel enflasyonun henüz istenen seviyelere inmemesi gibi belirsizlikler de küresel iktisadi faaliyetler üzerinde baskı kuruyor. Kovid 19 salgını ile ortaya çıkan enerji ve arz güvenliği, tedarik zincirindeki sıkıntılar ve deniz ticaretindeki aksaklıklar, küresel mal ve hizmet ticaretini halen olumsuz etkiliyor. Keza artan korumacılık, küresel ticaret hacminin istenilen düzeylere ulaşmasının önünde engel teşkil ediyor. Hepimizi zorlayan bu karamsar tablonun üstesinden ancak işbirliğimizi güçlendirerek gelebiliriz. Küresel ekonomik istikrarın korunması ve finansal krizlerin önlenmesi için üye ülkelerimiz arasındaki koordinasyonun ortak çözümler geliştirilmesi açısından kritik olduğu kanaatindeyim. Karşılıklı destek mekanizmaları oluşturarak büyümeyi teşvik edebilir, küresel toparlanmanın hızlanmasına hep birlikte katkı sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Siber saldırılara karşı koyma kapasitesinin önemi, Lübnan’da gerçekleştirilen terör eyleminde görüldü”

Dünyadaki teknolojik gelişmeler ve siber saldırılar konusunda açıklamalarda bulunan Erdoğan, “İslam dünyasının ilerlemesi ve kalkınması genç kardeşlerimizin çağır ihtiyaçlarına uygun bir biçimde niteliklerinin arttırılmasına bağlıdır. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde gençlerimizin dijital ortamlardan istifade ederken, tehditlerinden korunması fevkalade önemlidir. Siber saldırılar ve veri ihlalleri konusunda bilgi ve becerilerinin arttırılması noktasında her zamankinden daha müteyakkız olmalıyız. Siber saldırılara karşı koyma kapasitesinin ehemmiyeti, geçtiğimiz günlerde Lübnan’a gerçekleştirilen terör eylemlerinde açıkça görüldü. Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisimiz tarafından 18 ülkenin katılımıyla bir siber güvenlik yarışması gerçekleştirildi. Buradan yarışmaya katılan tüm ülke takımlarını tebrik ediyoruz. Yarışmada başarılı olan Azerbaycan, Mali ve Pakistan ülke takımlarını ayrıca kutluyorum. Üye ülkelerimizin siber güvenlik konusunda daha fazla ortak projeler geliştirmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

"İslami finansın dijitalleşmesini destekliyoruz"

İslami Finans ve dijitalleşme alanlarında önemli gelişmeler yaşandığının altını çizen Erdoğan, “İslami finansın dijitalleşmesini desteklememiz, finansal sistemlerimizin daha adil şeffaf ve erişilebilir olmasını sağlayacaktır. 40. İSEDAK Bakanlar toplantısı görüş alışverişinin temasının, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerde ödeme sistemlerinin dijital dönüşümü olmasını oldukça isabetli buluyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletler arasında tercihli ticaret sistemi ortak çabalarımız neticesinde 2022 Temmuz ayı itibarıyla yürürlüğe girdi. Bunu teşkilatımız adına tarihi bir kazanım olarak görüyoruz. Sistemin genişletilmesi çabalarına önem veriyoruz. Ev sahipliğimizde gerçekleştirilen ticaret müzakereleri komitesi 3. Bakanlar Toplantısını ve yürütülecek teknik çalışmaların, sistemin yeni alanlarla genişletilmesinde güçlü bir zemin oluşturacağı kanaatindeyim. Sisteme henüz taraf olmamış tüm ülkelere katılım noktasında davetimi yineliyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi’nin aktif şekilde çalışır hale gelmesinden memnuniyet duyduk. Merkezin üye ülkelerle daha fazla tanınması ve öncelikli bir adres olarak benimsenmesi için yapılacak çalışmalara sizlerin de destek vermesini bekliyorum” diye konuştu.

İSEDAK bünyesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklendiğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

“İSEDAK Kobi programı ile küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında iş ağları oluşturarak ticaret hacmimizi arttırmayı hedefliyoruz. İSEDAK çalışma gurupları kapsamında kalkınmamız için önem arz eden pek çok mesele bu yıl geniş bir katılımla ele alındı. Tecrübe ve iyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik 15 ülkemizde saha araştırmaları gerçekleştirildi. Üye ülkelerimizdeki kurumsal ve beşeri kapasitenin arttırılması amacıyla bugüne kadar 157 projeye destek verdik. Bu yıl da 45 ülkemizin faydalanıcısı olduğu 24 projeyi devreye alacağız. Ayrıca İSEDAK Kudüs programı kapsamında bugüne kadar desteklenen proje sayısı 20’e ulaştı. Politika tavsiyelerinin hayata geçirilmesi noktasında proje destek mekanizmalarından daha çok istifade edilmesinde fayda görüyoruz”

"İslam coğrafyalarında yaşanan acılardan daha acı olan, Müslümanlar arasındaki anlamsız ihtilaflardır"

Konuşmasının son bölümünde üye ülkelere birlik çağrısında bulunan Erdoğan, “Gazze, Lübnan, Yemen, Sudan ve diğer İslam coğrafyalarında yaşanan acılardan daha acı olan, Müslümanlar arasındaki anlamsız ihtilaflardır. Çevremizdeki tüm bu trajedilerin daha vahim tarafı süregiden tepkisizlik, suskunluktur. Şunu iyi biliyoruz şayet biz çözmezsek kimse bizim meselelerimizin çözemez, çözmek de istemez. Şayet biz ihtilaflar yerine kardeşliğimizi büyütmezsek, başkaları bizim adımıza bunu yapmaz yapamaz. Dünyadaki belki kendimizi tatmin edecek geçerli mazeretler bulabilir ama yarın mahşerde bütün o mazeretler hükümsüz olacaktır. Dolayısıyla bir olmaktan, beraber olmaktan, Müslümanlar olarak tüm ayrılıklarımızı rafa kaldırıp ortak tehditler karşısında birlik olmaktan başka hiçbir kurtuluş yolumuz yoktur” dedi.