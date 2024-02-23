Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de düzenlediği mitingin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Belediye binası

önünde AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri ile bir araya gelen Erdoğan, onlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Düzenlediği miting sonrasında konvoy eşliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Özellikle kadınların büyük sevgi gösterisinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye girişinde kadınları yanına çağırarak, onlarla fotoğraf çektirip sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükşehir Belediyesi’nde Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve partililerle bir araya geldi.