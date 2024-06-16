Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mehmetçiklerin bayramını kutladı. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, berberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Hakkâri Çukurca’daki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığında Mehmetçiklerle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de telefonda konuşan Bakan Yaşar Güler, Mehmetçiklerin büyük bir özveriyle görev yaptıklarını yerinde müşahede ettiklerini söyledi. TSK’nın büyük bir özveriyle görevine devam ettiğini vurgulayan Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bayramını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yurt içinde ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklere hitaben şunları söyledi:

“Değerli Bakanım, tüm komutanlarımız, sizlerin de Kurban Bayramını en kalbi duygularla tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara bizleri kavuştursun duasında bulunuyorum. Biliyorum ki bu süreç içerisinde Mehmedimiz, Mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi. Yine bugün de aldığımız raporlarda çok büyük bir oranda teröristleri Mehmedimiz yok etti. Tabi bu coşku içinde bu heyecan içerisinde ben de Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum. Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu düşüncelerle bu sevgi içerisinde daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah’tan niyaz ediyorum. Sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Nice bayramlara.”