Suriye'de bir dönemin sonlanırken, Türkiye’nin atacağı adımlar da gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki gruplar, 27 Kasım'dan itibaren sürdürdükleri ilerlemeyle başkent Şam’ı ele geçirdi. Suriye devlet televizyonunda HTŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, Şam’ın düşmesiyle birlikte Devlet Başkanı Beşar Esad’ın şehirden ayrıldığı bildirildi.

Sonrasında Esad’ın Moskova'ya gittiği öğrenildi. HTŞ, Suriye’yi yönetmeye hazırlanırken, bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camisi’nde namaz kıldı. Bunun ardından ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği'nin 14 Aralık itibariyle yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu.

ERDOĞAN ŞAM'A GİDECEK Mİ?

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Erdoğan’ın da Şam’a gitmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen'in haberine göre, Şam kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki 15 gün içinde Emevi Camii’ni ziyaret edebileceğini belirtti. Erdoğan’ın, HTŞ lideri Ahmet El Şara ile görüşmesinin yanı sıra Suriyeli Türkmenlerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

OLAĞANÜSTÜ KORUMA ÖNLEMLERİ ALINACAK

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı için Hama, Humus ve İdlib hattı boyunca hava ve kara güvenliğini sağlayacak olağanüstü bir koruma kalkanı oluşturulacak. Ayrıca, Türk radarları aktive edilerek bölgedeki tüm hava hareketliliği yakından izlenecek.

SURİYE'YE DIŞ HATLAR SEFERLERİ BAŞLAYABİLİR

Türkiye, Şam’daki Büyükelçiliği’nin açılmasının ardından Halep Konsolosluğu için de çalışmalarını hızlandırdı. Fiziki şartların tamamlanmasının ardından konsolosluk hizmete girecek. Erdoğan’ın ziyaretine paralel olarak, Türkiye'nin Suriye’ye ilk dış hatlar seferini başlatacağı da iddia ediliyor.