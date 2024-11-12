Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi nedeniyle bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde atılacak adımlarla Türkiye ile Kazakistan arasında savunma sanayii, enerji, tarım, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğini derinleştirmeyi amaçladıklarını, iki ülke ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin ve Lübnan’daki saldırıları karşısında Türk Dünyası olarak güçlü şekilde durmaya devam edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile her iki ülkenin bazı yetkilileri de yer aldı.