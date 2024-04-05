Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde cuma namazını kıldıktan sonra Topkapı Sarayı’nda Hırka-i Saadet Dairesi’ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde kıldı. Camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından daha sonra Topkapı Sarayı’ndaki Hırka-i Saadet Dairesi’ni ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan’a, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İletişim Bakanı Fahrettin Altun, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti. Mukaddes emanetleri inceleyen Erdoğan ziyaretin ardından basın mensuplarına kandil simidi ikramında bulundu.