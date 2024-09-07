5 ağacın yeri değişti diye bir ay boyunca sokakları yakıp, yıkanların durumunu sizler zaten görüyorsunuz. Gözlerinin önünde İstanbul Boğazı’nda yaşanan çevre talanına gıklarını dahi çıkarmıyorlar” şeklinde konuştu.

Hizmete alınan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nin önünde düzenlenen açılış törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu anlamlı buluşmada muhteşem, güzel hastanemizi tüm Gölcük’ün, Kocaeli’nin emrine amade kılıyoruz. Burada Gölcük ile birlikte Kocaeli’nin tüm ilçelerine, mahallelerine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün Kocaeli’de dolu dolu bir gün geçiriyoruz" dedi.

“6 Şubat asrın felaketiyle gördük ki depreme hazırlık Türkiye için bir beka meseledir”

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anarak konuşmasına devam eden Erdoğan, “Merkez üssü Gölcük olan depremin üstünden 25 yıl geçse de acısı hala tazedir. 6 Şubat asrın felaketiyle gördük ki depreme hazırlık Türkiye için bir beka meseledir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz. Milletimizin bir daha benzer acılar yaşamaması adına devletimizin tüm imkânlarını seferber etmiş durumdayız. Kocaeli’ye, 31 Mart seçimlerinden 2 gün önce gelmiş, son mitinglerimizden birini burada sizlerle yapmıştık. Kocaeli’den tercihini gerçek belediyecilikten, eser ve hizmetten yana kullanmasını istemiştik. Kocaelili ve Gölcüklü kardeşlerim yine bizi mahcup etmedi. ’Durmak yok, yola devam’ diyen tüm Kocaelili ve Gölcüklü vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar dualarınızla, desteğinizle daima yanımızda oldunuz. Bizde Kocaeli ve Gölcük için aşkla koştuk, büyük bir tutkuyla çalıştık. Kocaeli’yi büyütmek, kalkındırmak için kamu yatırımları, belediye yatırımları, özel sektör yatırımlarıyla her türlü desteği veriyoruz. Kamu olarak Kocaeli’ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yatırımlarının toplam değeri 78 milyar lirayı aşıyor. Altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine kadar çok farklı alanlarda 24 milyar liralık projelerimiz devam ediyor. Ulaştırmada eş zamanlı olarak pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistem Hattının birinci aşamasının ihalesini Haziran ayında yaptık. Proje bedeli 75, 5 milyar lira olan 28,5 kilometre uzunluğunda bu hattın tamamlanmasıyla günlük 300 bin yolcu taşınacak. İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz. Gebze-Darıca Sahil Metro Hattımızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 sonunda hizmete açmayı planlıyoruz. Kocaeli’yi raylı sistemlerde de farklı bir lige yükseltiyoruz. Türk ekonomisinin lokomotif şehri Kocaeli’ye ne yapsak az. Bugün de Kocaeli’ye elimiz boş gelmedik. Çevre ve şehircilik, sağlık ile yerel yönetimler başta olmak üzere birçok alanda toplamda 149 kalem projeyi bugün resmen hizmete veriyoruz. Şehircilikte toplam 3 milyar 562 milyon lira değerinde 1528 konut ile toplam büyüklüğü 657 bin metrekare olan 3 millet bahçemizi bugün açıyoruz. 218 bin 650 metrekare büyüklüğündeki Dilovası Millet Bahçesini, 393 bin 790 metrekarelik Gebze Kışlası Sultan Orhan Millet Bahçesinin, 5 5bin 413 metrekare büyüklüğe sahip Gölcük Millet Bahçesinin sizlere ve tüm Kocaeli halkına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“İzmir Körfezi’nin yaşadığı pislik İzmit’te olmayacak”

‘Birileri çevrenin sadece lafını ederken, biz gerçek çevrecilik nasıl olurmuş eserlerimizle gösteriyoruz’ ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kocaeli’mizi daha yaşanabilir, daha modern bir şehir haline getiriyoruz. Bu amaçla, İzmit Körfezi’ni temizliyor, eski güzellikleriyle buluşturuyoruz. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği Projesiyle mavi suları tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. Avrupa’nın en büyük projesini burada yürütüyoruz. Kamyonlarımız vızır vızır çamur taşıyor. Projemizin 1,2 milyar liralık ilk etabını tamamladık. Tüm projenin toplam maliyeti ise 2 milyar 504 milyar lira. Projeyi tamamladığımızda denizimdeki 720 hektar alanı, 33 milyon metreküp dip çamurundan kurtaracağız. Haliç’i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi’ni de pırıl pırıl yapacağız. Şuan İzmir Körfezi’nin yaşadığı pislik İzmit’te olmayacak. Çevre Bakanlığımız ile birlikte projeyi yürüten büyükşehir belediyemize, sayın başkan ve ekibine kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Gözlerinin önünde İstanbul Boğazı’nda yaşanan çevre talanına gıklarını dahi çıkarmıyorlar”

‘Burada şunu da belirtmek istiyorum’ diyerek konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye bir ay boyunca sokakları yakıp, yıkanların durumunu sizler zaten görüyorsunuz. Gözlerinin önünde İstanbul Boğazı’nda yaşanan çevre talanına gıklarını dahi çıkarmıyorlar. Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasp edilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar. Dikkat edin. ‘Çevre’ diyerek ders vermeye kalkanların hiçbiri ortada yok. Ağaç bahanesiyle milli iradeye parmak sallayanların hiçbiri ortada yok. Taksim meydanına kamp kuran medya kuruluşları ortada yok. Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok. Ya kafalarını kuma döndüler, ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfez’indeki içler acısı hali söylemeye gerek dahi duymuyorum. Tam anlamıyla bir boş vermişlik söz konusu. Talana ve çevre felaketine yol veren yöneticiler görevlerini yapmadıkları gibi beceriksizlik, ihmalkârlık adeta paçalarından akıyor. Sorunlara çözüm üretmek yerine suni tartışmalarla skandalların üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ne diyelim, Allah millete sabır, bunlara da mahcubiyet hissedecek kadar mesuliyet duygusu versin” dedi.

Sağlık alanında çok önemli yatırımları Gölcük’e ve şehre kazandırdıklarını ifade eden Erdoğan, “Şehir hastanesi standartlarına inşa ettiğimiz Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni binasının siz kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kanuni ne diyor; ’Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi’ İşte biz şuanda bu hastanemizi, ’Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi’ diyerek halkımızın emrine sunuyoruz. 49 bin 728 metrekare arsa alanı, 51 bin 31 metrekare kapalı alanı, 39 yoğun bakım, 32 acil servis, 26 hemodiyaliz olmak üzere toplam 300 yatak sayısıyla sizlerin hizmetinizde. 64 poliklinik odası, 9 ameliyathane odasıyla son derece modern bir sağlık tesisini sizlere sunuyoruz. İzmit’e 50 yataklı AMATEM ile 30 yataklı ÇAMATEM’i de resmen devreye alıyoruz. Gebze İlyasbey, Darıca, Gölcük ve İzmit Gündoğdu sağlık ve aile sağlığı merkezlerini resmen açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bu sağlık yatırımlarının Kocaeli’ye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünyadaki en büyük zenginliği sağlık gören bir kültürün temsilcileriyiz. Bunun hiçbir zaman bir kanara koymayacağız. 22 yıl içerisinde Türkiye’nin dört bir yanında devlet hastaneleriyle, hastanelerimizle emrinizde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Hatırlayınız, Kocaeli Şehir Hastanesini hizmete açtığımızda ne diyorlardı. Açtık işte, şuanda hizmette. Şimdi de Necati Çelik Devlet Hastanesini açıyoruz. Bütün ihtiyacınızı burada gidereceksiniz. Sağlık alanında Kocaeli’ye toplam 18 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bin 220 yataklı Kocaeli Şehir Hastanesi başta olmak üzere, toplamda 3 bin 281 yatak kapasiteli 95 sağlık tesisini siz kardeşlerimizin emrine verdik. Şehrimiz içi yapım, ihale, proje ve arsa aşamasında 28 sağlık tesisimiz daha var. İnşallah onları da tamamladıkça peyderpey açacağız. Bu yatırımların birilerini rahatsız ettiğini elbette farkındayız” diye konuştu.

Kocaeli Şehir Hastanesi açıldığında, SEKA ve Derince hastanelerinin tamamen kapanacağının iddia edildiğini hatırlatan Erdoğan, “Bu hastanelerde ana hizmetler devam ettiğini gibi, şehir merkezine 100’ü acil durum olmak üzere 600 yatak daha ilave ediyoruz. Ülke menfaatine olan her işe bir kulp takan muhalifleri milletimize havale ediyoruz. Bunların kararını ben size havale ediyorum. Kardeşlerim, her zaman söylüyorum; bu millete hizmetkar olmak nasip meselesidir. Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Böyle de devam edeceğiz. Eserlerimizle kalplerimizi fethetmenin yolundayız. Bugün de hizmet dışında bir amacımız yok. Hesapçı değiliz, başkaları gibi kafamızda 40 tilki dolaştırmıyoruz. Sadece milletin teveccühüne mazhar olmaya çalışıyoruz. Bakınız bundan 16 ay önce siyasi tarihimizin en çekişmeli seçimlerinden birini gerçekleştirdik. 14-28 Mayıs seçimlerinde vatandaşlarımız bize 5 sene daha kendisine hizmet görevi verdi. CHP’nin devrik genel başkanını, yanındaki ve yöresindekilerle beraber tekmili birden sandıkta hezimete uğrattık. Sonra birbirine düştükleri yardımcılarını değil, okyanus ve sınır ötesindeki destekçilerini de milletimizin desteğiyle tuş ettik. Yüzde 52 oy oranı ile 5 yıl boyunca Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu üstlendik. Bunun 16 ayını hamd olsun alnımızın akıyla geride bıraktık” diye kaydetti.