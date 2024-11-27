Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin Öcalan çıkışını değerlendirerek, meseleyi siyasi sosyal bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle ele aldıklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıyı övdü ve kendilerinin de meseleyi tüm boyutlarıyla ele aldıklarını belirtti.

“Sayın Bahçeli ile sadece iç siyasete değil dış politikaya dair pek çok konuyu ele alıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile uyum ve eşgüdüm içinde hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı yolunda tekleşerek devam ediyor. Sayın Bahçeli gerçekten cesur ve ezberleri bozan bir teklif ortaya koymuştur. Biz de cumhurbaşkanı olarak bu meseleyi siyasi sosyal bölgesel sonuçlarıyla birlikte tüm yönleriyle ele alıyoruz" diye konuştu.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı https://t.co/CRLNbQozUn— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 27, 2024

"TERÖR BELASINI BERTARAFTA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör belasını tüm imkanları kullanarak bertaraf etmekte kararlı olduklarının altını çizerek, "Türkler ile Kürtler arasında örülmek istenen terör duvarını yıkıp atacağız. Evlatlarımıza terörün olmadığı sırtını silaha ve dağa yaslayan terör destekli siyasetin olmadığı bir Türkiye teslim edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca "İsrail ile Lübnan arasında bu sabah itibariyle yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Sahada sükunetin muhafazası noktasında tüm tarafların bilhassa da İsrail’in sorumluluklarını harfiyen yerine getirmesini bekliyoruz" dedi.

"ANAOKULU-KREŞ AYRIMINI DAHİ BİLMİYORLAR"

Öte yandan grup toplantısında muhalefete de eleştirilerini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, anaokulu-kreş ayrımına da dikkati çekti.

"Bir ana muhalefet lideri ve onun yerine namzet isimler düşünün ki anaokulu-kreş ayırımını dahi bilmiyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar. Ama üzerine ahkam kesmede engelleniyoruz naraları atmada maşallah pek hevesli ve mahirler. Hadi okudular, anladılar diyelim. Bu sefer de fıtratlarının ayrılmaz bir parçası haline gelen yalan ve iftira alışkanlığından kurtulamıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk ve nizam devletidir. Kreş açmanın, anaokulu açmanın, lise, üniversite açmanın kuralı bellidir. Her eğitim kurumunun uyması ve sahip olması gereken standartlar vardır. Kimse "Ben kuralları takmıyorum, kanunlara uymuyorum" diyemez. Siyasi fırsatçılık adına ailelerin çocukların arkasına saklanacak kadar korkaklar, kifayetsizler, tam bir çaresizlik içindeler. Aslında bunların ciddiye alınacak hiçbir yanları yok ama biz ülkemiz ve milletimiz adına üzülüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni her alanda bayındır kılmanın; güçlü, müreffeh, muteber, muvaffak bir ülke haline getirmenin peşinde olduklarını belirterek, "Gayemiz millet, hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'dir" dedi.