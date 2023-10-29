Türkiye Cumhuriyeti bugün, 100. yaşını kutluyor. Türkiye'nin her yerinde büyük bir coşkuyla kutlanan Cumhuriyet'in 100'üncü yılı muhteşem görüntülere sahne oldu.

Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel Türk Deniz Kuvvetleri tarihin en büyük resmi geçit törenini düzenlendi.

İstanbul Boğazı'dan geçen donanma gemileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve devlet erkanını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl hitabı

Törenin ardından saat 19.23'te Cumhurbaşkanı Erdoğan 100.Yıl hitabını gerçekleştirdi.

Son 20 yılda Türkiye'nin attığı adımları rakamlarıyla birlikte açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Önümüzdeki en büyük hedef demokrasimizi darbe anayasasından kurtarmaktır" dedi.

Türkiye Yüzyılı başladı

Daha sonra 100.Yıl hitabını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan butona basarak Türkiye Yüzyılı'nı başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basınca İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir gösteri başladı.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi.

"Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşadık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Aziz milletim, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularım, minnet ve saygıyla selamlıyorum.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Dünyanın dört bir yanında Cumhuriyet bayramı çoşkumuza eşlik eden kardeşlerimize, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Millet olarak bugün gerçekten çok farklı bir gurur ve heyecanı yaşadık, yaşıyoruz.

"Cumhuriyet bir kopuş bir kesinti değil, tam tersine yeni bir filiz vermedir"

Cumhuriyet bir kopuş bir kesinti değil, tam tersine yeni bir filiz vermedir. Türkiye Cumhuriyeti köksüz, tarihsiz, hüdayinabit ve nevzuhur bir devlet değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıldır elden ele, gönülden gönüle ve nesilden nesile aktarılan muazzez bir hazinedir.

"Cumhuriyet ilham kaynağıdır"

Cumhuriyetimizin 100. yaşını millet olarak güçlü, zengin ve köklü bir birikime sahip olmanın gururuyla kutluyoruz. Reddi miras yapmıyor, şanlı mazimizin her safhasını bağrımıza basıyoruz. Geçmişten sadece ibret alamayız, aynı zamanda kuvvette alırız. Bugün Cumhuriyetimiz bizim için hem iftihar meselesi hem de ilham kaynağıdır. Gazi Mustafa Kemal, kurucusu olduğu Cumhuriyeti baknız nasıl anlatıyor: Cumhurityet bedava kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük.



Cumhuriyetin kuruluş gayesi, bizzat banisinin ifadesiyle ‘kimsesizlerin kimsesi’ olmaktır. Cumhuriyet bu vasfını, tam manasıyla bizim dönemimizde kazanmıştır.

"Gazze halkının yanındayız"

Nerede gözü yaşlı bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşan, elinden tutup kaldıran, derdine derman olan Türkiye'dir. Bu tavrımızı daha önce Kore’de, Kıbrıs’ta, Irak, Suriye, Libya, Yemen’de ve son olarak da Karabağ’da gösterdik. Bugün de aynı dirayetli duruşu Gazi'nin ‘kimse el süremez’ dediği Filistin ve Gazze için sergiliyoruz. Dün gerçekleştirdiğimiz 'Büyük Filistin' mitingi bunun bir parçasıydı.



Cumhuriyetin demokrasiyle buluşması Gazi'nin en büyük idealidir.

"İnşallah 100 milyonluk Türkiye'yi göreceğiz"

İnşallah belki de bu yılın sonunda 86 milyonu aşacağız. İnşallah 100 milyonluk Türkiye'yi de uzak olmayan bir gelecekte hep birlikte göreceğiz.

"Millete efendilik yoktur, hizmet vardır"

'Millete efendilik yoktur, hizmet vardır' inancıyla tam 21 yıldır, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz aziz milletimize hizmet ediyoruz. Efendi değil, hizmetkarız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, ulaştırmada dev adımlar attık.

Yapılanları rakamlarla açıkladı

Sağlıkta hastane yatak sayımız 1923'te 12 bini bulmazken, 2002 yılında 164 bine, bu yıl ise 268 bine yükseldi. Türkiye, 1928'de sadece 1000 civarında hekime sahipken, 2002 yılında 92 bin, günümüzde 194 bin hekimle vatandaşlarına hizmet veriyor. Bugün 2032 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere 14 bin kilometreye ulaşan modern demir yolu hatlarıyla milletimizin hizmetindeyiz.



İnşallah İspanyollarla tekrar bir anlaşma yapacak ve bunun (TCG Anadolu) bir üst versiyonunu ülkemize kazandırmak suretiyle uçak gemisi sayımızı 2'ye çıkartacağız. Her biri milletimizin gurur abidesi olan eserleri, Cumhuriyetimizin yıl dönümlerinde hizmete almaya önem gösterdik. Ülkemizi devler ligine çıkardık.

"100. yıla yakışır anayasa istiyoruz"

Gazi Mustafa Kemal'in hayallerini gerçekleştirmiş bir kadro olarak Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrına girmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde en büyük hedefimiz, demokrasimizi darbe anayasası utancından kurtarıp, Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşına yakışır sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasaya kavuşturmaktır.



Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını kutladığımız bu tarihi günde bir kez daha tüm dünyaya Vahdettin Köşkü'nden ilan ediyoruz: Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olmasının’ önüne hiçbir emperyalist güç geçemeyecektir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak 40 yılı aşan siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi inşallah bundan sonra da Türkiye'ye ve Türk milletine aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz.