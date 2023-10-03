Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Eğitim Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşların özgürlük alanlarını genişletme idealinin tepesinde Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı‘na katıldı

Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştay Eğitim Tesisi Açılışı Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı'na Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Sayıştay Başkanı Metin Yener, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve davetliler katıldı.

Törende katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliği’nin 2023 yılı Yönetim Kurulu toplantısı ve seminerinin kapanışı vesilesiyle katılımcılarla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bağımsız idari otoritelerin işlemlerinin yargısal denetimi teması altında düzenlenen program süresince dünyanın farklı köşelerinden yüksek yargı mensuplarını ülkede ağırlama fırsatı bulduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada dile getirilen görüş ve içtihatların başta idari yargı camiası olmak üzere tüm katılımcıların ufkunu açtığına inandığını söyledi.

"DANIŞTAY TÜRKİYE'Yİ BAŞARIYLA TEMSİL ETMEKTEDİR"

Beş kıtadan yaklaşık 100 üyesiyle yüksek idari yargı mercileri arasında tecrübe paylaşımına imkân sağlayan birliğin bu yönüyle çok önemli bir istişare ve iş birliği zemini sunduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'dan Avrupa'ya, dünyanın pek çok bölgesinden kıymetli yüksek yargı mensuplarını misafir ettikleri bu önemli etkinliği Danıştayın eğitim tesisinin açılışıyla adeta taçlandırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün resmî açılışı yapılan eğitim tesisinin inşasına fiilen geçen yıl Eylül ayında başlandığını, tesisi 10 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlayarak Danıştay'ın hizmetine sunduklarını dile getirdi. Toplantı salonu, fuaye alanı, açık terası ve 500 kişilik çok amaçlı salonuyla toplam 785 metrekare alana sahip eğitim tesisinin, başkanlığın hizmet içi eğitim başta olmak üzere birçok ihtiyacını karşılayacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tesisin hayırlı olmasını diledi, kazandırılmasında emeği geçenlere tebrik etti.

Milletin teveccühüyle 2002'de ülkeyi yönetme sorumluluğunu ilk kez üstlendiklerinde adaleti, 4 önceliklerinden biri olarak ilan ettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun bu önceliklerimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Bu hedefimizin bir yanında hak ve özgürlüklere dair devrim niteliğinde düzenlemeler varken diğer yanında adalet hizmetlerindeki altyapı eksikliklerinin giderilmesi bulunuyordu. Merdiven altı denilebilecek yerlerde adalet dağıtılmaya çalışıldığı o kötü manzaraları tamamen unutturmak için çok ciddi çaba harcadık. Yüksek yargı organlarımızın tamamını, sundukları hizmetin mehabetine ve saygınlığına uygun hizmet binalarına kavuşturmaya gayret ettik. Allah'a hamdolsun bu çabalarımızda muvaffak olduk. Bugün yüksek yargı organlarımızın hepsi modern, ferah, görkemli, her türlü ihtiyacın gözetildiği binalarda milletimize hizmet veriyor." diye konuştu.

Adalet ve güvenlik alanlarında 21 yılda elde edilen tarihi kazanımlara yenilerini ekleyerek mesuliyetlerini yerine getirmeye çalışacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Meclis’in açılışına denk getirilen menfur bir terör eyleminin gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Acımızı paylaşan dostlarımızdan kınama mesajlarıyla birlikte artık daha somut adımlar görmek istiyoruz. Diğer türlü yapılan açıklamaların, bizi teskin, terörü telin eden beyanatların yaramıza merhem olmayacağının bilinmesi gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından protokol ile birlikte kurdeleyi kesti.