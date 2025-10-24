Bu yıl da kış lastiği uygulamasının geçen yıl olduğu gibi 15 Kasım’da başlaması öngörülüyor. Ticari araçlar için zorunlu, binek araçlar için ise isteğe bağlı olarak uygulanacak bu düzenleme öncesinde, uzmanlar yoğunluk yaşanmadan lastik değişimlerinin yapılması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Geçmişte 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında yürürlükte olan kış lastiği zorunluluğu, mevsim koşullarındaki değişiklik nedeniyle 15 Kasım’a çekilmişti. Uygulama; şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçları kapsıyor.

Otobüs, minibüs, kamyon, çekici, tanker, ticari kamyonet ve panelvanlarda kış lastiği kullanımı mecburi. Sıcaklığın 7 derecenin altına düştüğü bölgelerde ise özel araç sahiplerine de kış lastiği takmaları tavsiye ediliyor. Fiyatların geçen yıla göre ortalama yüzde 30 arttığı piyasada, uzmanlar son güne bırakmadan hazırlık yapılması gerektiğini vurguluyor.

Tüketici derneklerine gelen şikâyetler arasında, yıllar önce üretilmiş lastiklerin yeniymiş gibi satışa sunulması dikkat çekiyor. Bazı bayilerin 2020 üretimi lastikleri 2025 fiyatlarıyla sattığı, ayrıca depoda beş yıldan uzun süre bekletilen ve uygun koşullarda muhafaza edilmeyen lastiklerin satışa sunulmasının güvenli olmadığı belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre uzmanlar, sürücülerin yalnızca lastik değişimine odaklanmaması gerektiğini vurguluyor. Araç bakımında antifriz, akü, silecek suyu ve fren sistemlerinin de kontrol edilmesi; ayrıca lastik diş derinliğinin en az 4 milimetre olduğundan emin olunması öneriliyor.

Kamera mecburiyeti

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde, ticari olarak yolcu taşımacılığında kullanılan M2 ve M3 sınıfı taşıtlar, toplu taşıma araçları ile taksi ve dolmuşlarda kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmişti.

Taksi, minibüs, otobüs, servis aracı gibi araçlarda mecburiyet yılbaşında başlayacak, aksi hâlde araçlar muayeneden geçmeyecek. Fiyatlar ise 2 bin liradan başlıyor, özelliklerine göre yükseliyor.