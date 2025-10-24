Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davayı reddetti.
Söz konusu davanın beşinci duruşması, yoğun katılım nedeniyle Dışkapı Adliyesi’nin Z-10 numaralı salonunda görüldü.
Duruşmada CHP’yi avukatlar Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan temsil ederken, kurultay delegelerinin avukatı olarak Onur Yusuf Üregen hazır bulundu.
Duruşmada, davacı vekili Onur Yusuf Üregen'in beyanlarının ardından CHP'nin avukatı Çağlayan beyanda bulundu. Beyanların ardından Mahkeme kararını açıkladı.
MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.