Nadir toprak elementleri (NTE), Türkiye'nin 6 farklı ilinde bulunuyor. Eskişehir’in Beylikova ilçesinde, 694 milyon tonluk rezerv içinde lantan, seryum, neodim ve praseodim açısından zengin topraklar yer alıyor. Malatya’nın Kuluncak bölgesinde itriyum, seryum ve neodim içeren yataklar mevcut. Manisa’nın Kula ilçesinde volkanik kökenli kayaçlarda, Isparta’nın Aksu ve Sütçüler bölgelerinde ise monazit ve bastnasit minerallerinde NTE izlerine rastlanıyor. Ayrıca Konya ve Burdur illerinde de nadir toprak elementlerinin varlığı belirtiliyor.

TEKNOLOJİNİN GÖZBEBEĞİ



Nadir toprak elementleri stratejik bir fırsat, katma değerli üretim ve tedarik zinciri için şans olarak değerlendiriliyor. Elementlerin elektronik cihazlarda (cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon, hoparlör, kulaklık), savunma sanayide (radar sistemleri, füze savunma sistemleri, gece görüş gözlükleri, askeri sensörler) ve elektrikli araçlarda (lityum-iyon pilleri, elektrikli motorların manyetik sistemleri) kullanıldığı ifade ediliyor.