Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Valiliği’ni ziyaretinin ardından miting için Gökdere Meydanı’na geçti.

Erdoğan, öğle saatlerinde helikopterle Bursa’ya geldi. Gökdere’de yapılacak miting önceki Heykel’deki Bursa Valiliği’nin tarihi binasına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vali Mahmut Demirtaş’tan brifing aldı. Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle miting alanına geçti.

Bursalılar Heykel, Atatürk Caddesi ve Setbaşı güzergahında Erdoğan’a yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Erdoğan da vatandaşlara hediye ve çiçek dağıttı.

Erdoğan, Gökdere Meydanı’na geçerek Bursalılara hitap edecek