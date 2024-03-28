Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Bursa İnegöllü TIR sürücüsü Serçen Uz hayatını kaybetti. Alanya Anamur yolunda gerçekleşen kaza, Uz'un kullandığı TIR'ın kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldi.
İnegöl'den yük alarak Mersin'e gitmekte olan Uz'un kullandığı TIR, Gazipaşa ile Anamur arasında direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazada, TIR'ın altında kalan Serçen Uz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yetkililer, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.
Kaynak: HABER MERKEZİ