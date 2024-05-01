Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak amacıyla resmi sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Erdoğan, ulusal bayramın önemine vurgu yaparak, işçilerin emeğini ve dayanışmasını anma fırsatını değerli bulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde;

"Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum."