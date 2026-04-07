Nesine 3. Lig 1. Grup lideri İnegöl Kafkasspor’un Teknik Direktörü Hasan Uğur Kardal’a TFF tarafından verilen 3 aylık hak mahrumiyeti cezası sona erdi.

Kafkasspor Teknik Direktör Hasan Uğur Kardal, ligin son 2 maçında sahaya takımıyla birlikte çıkacak.

İstanbul’da oynanan Galata SK maçında cezasını tamamlayan deneyimli teknik adam, hafta sonunda Bursa’da oynanacak Kestel Çilekspor ile ligin son haftasında İnegöl’de oynanacak Bursa Yıldırımspor maçlarında kulübede yer alacak.

Uzun yıllar futbol oynadıktan sonra Teknik Direktörlük kariyerine hızlı bir giriş yapan Hasan Uğur Kardal, geçtiğimiz yıl geldiği İnegöl Kafkasspor’da kendini sevdirmeyi başardı.

Bu sezon 2 puan ortalaması yakalayarak büyük bir başarı yakalayan Kardal, kalan son iki maçını kazanması durumunda profesyonel liglerde ilk şampiyonluğunu yaşamış olacak.

Futbolcularla kurduğu özel bağ nedeniyle sevilen isim, aylar sonra takımının başında yer alarak, şampiyonluk kupası kaldırmak istiyor.

Kaynak: Mehmet Sevinç