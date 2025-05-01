ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Iğdır ve Van çevreleri dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgârın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da üneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI:

Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumszuluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.