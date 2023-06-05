Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Dünya Çevre Günü'nü kutladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya Çevre Günü“nü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında; "Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyor, doğal zenginliklerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda tüm vatandaşlarımı duyarlı olmaya davet ediyorum. Türkiye olarak icra ettiğimiz pek çok çalışmayla daha yaşanabilir bir dünya için gayret göstermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.