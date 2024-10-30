Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü örgüte ve terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Cumhuriyet, belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, meşrebin, etnik kökenin Cumhuriyeti değildir. Ben inanıyorum ki, bu topraklar üzerinde yaşayan, bu topraklara vatandaşlık bağıyla bağlı olan hiç kimsenin, Cumhuriyet’le, Cumhuriyet fikriyle bir meselesi, bir sorunu, bir problemi yoktur. Bu Cumhuriyet Türk’ün de Kürt’ün de Cumhuriyet'idir. Vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyeti’idir. Hak ve özgürlükleri genişletme konusunda en büyük adımları biz attık.

''Devlet Bey; daima tarihe not düşen, tarihe istikamet çizen bir liderdir''

Suriye’nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beslenen Kandil’deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da. Türkiye’nin, terörü destekleyen, teröre arka çıkan, terörün sözcülüğünü yapan, kardeşliğe değil husumete, demokrasiye değil anarşiye, hukuka değil hukuksuzluğa hizmet eden oluşumlara taviz vermesi mümkün değildir.

''Özel'i tebrik ediyorum''

Siyasetimizi, 23 yıllık bir gecikmeyle de olsa, açık yüreklilikle dile getirdiği ve kardeşliğe katkı sağladığı için Sayın Özel’i tebrik ediyorum. Allah'ın izniyle bu meseleyi (terör) ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz. Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi, her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır.