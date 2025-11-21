İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Terörsüz Türkiye" sürecinde büyük mesafe katedildiğini belirterek, "Ayağımız kanıyorsa koşamayız. Önce ayağımızdaki kanı durduracağız, bantlayacağız, sonra koşacağız" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir işletmenin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Turan, güçlü ekonominin ülke üzerinde olumlu yansımaları olacağını belirterek, "Dünün siperleri, kalkanları bugünün işte bu gördüğünüz iş yerleri haline geldi. Güçlü ekonomi, güçlü yatırım demek. Gücü olmayan, kendi yatırımı olmayan ülkenin kendisine de, çevresine de faydalı olma imkanı olmaz. Yüzyıl önce Mehmet Muzaffer Asteğmeni duymuşsunuzdur. O gün sahte parayla askeri için kamyon lastiği bulmaya çalışan insanlar, aynı ruhla bugün ticaret odasında, sanayi odasında, benzer kurumlarda bu ülkenin ekonomisi büyüsün diye büyük gayret sarf ediyor" diye konuştu.

Terörle mücadele konusunda risk alarak büyük adımlar atıldığını vurgulayan Turan, "İçişleri Bakanlığımızda da farklı birimlerde çok büyük mesai harcıyoruz. Bu ülkede kan akmasın, canımız yanmasın diye özel gündemlerimiz oldu. Terörsüz Türkiye için büyük mesafe katettik. Çok büyük siyasi riskler alarak adımlar atılıyor. Bu ülkenin her türlü teknik imkanı var; silahıydı, uçağıydı, helikopteriydi, İHA’sıydı, SİHA’sıydı. Bu konuda örnek bir gelişim sergiledi. Hatta Çanakkale’nin gururlarındandır ‘Kale’ silahları burada üretiliyor. Bunlar kıymetli işler. Aynı şekilde kan akmadan yeni bir Türkiye inşa edelim diye de meclisimiz başta olmak üzere büyük mesai harcanıyor. Ayağımız kanıyorsa koşamayız. Önce ayağımızdaki kanı durduracağız, bantlayacağız, sonra koşacağız. Terör olmayan Türkiye’de sağlık sistemi mi daha iyidir, terörlü Türkiye’de mi daha iyidir? Terör olmayan ülkede mi eğitim daha iyidir, olanda mı daha iyidir? Yatırımlar hangisinde daha iyidir? Hepsiyle ilgili söylüyorum ayağımız kanarken, terör varken bu ülkenin çok fazla oranda koşması mümkün değil. Risk alarak, bazen sabrederek ama işin nihayetinde sonuca odaklanarak mutlaka bu süreci düzeltmek zorundayız. Bu sürece de en çok Çanakkale ruhuna sahip olan gençlerimizin sahip çıkması gerekir. Nasıl ki biz Çanakkale şehitliğinde Vanlıyla, Hakkariliyle, Edirneliyle beraber yatıyorsak bu ülkede de omuz omuza ayağa kalkıp ülkemizi büyütmek görevimizdir. Ufak konulara takılmayacağız, sonuca bakacağız. Terörsüz Türkiye için ne geliyorsa elimizden onu yapmaya çalışacağız" dedi.

Sadece terörle mücadelede değil farklı alanlarda da yol katettiklerini aktaran Bakan Yardımcısı Turan, "Tabii göçle mücadelede de çok büyük mesafe aldık. Eski gündemlerimiz yok biliyorsunuz. Siber güvenlik öyle, uyuşturucuda öyle, birçok konuda önemli adımlar attık" şeklinde konuştu.

Programa Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.