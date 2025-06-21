Toplantıya ev sahipliği yapan Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde konuşan Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını yeniden kınayarak İslam dünyasının birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Gazze’de hayatını kaybeden 55 bini aşkın kişinin acısını yürekten paylaştıklarını dile getiren Erdoğan, Filistin halkının yanında olduklarını belirtti.

İsrail’in sadece Gazze’yi değil, Lübnan, Yemen ve Suriye gibi farklı coğrafyaları da hedef aldığını belirten Erdoğan, bu saldırıların bölgesel barışı tehdit ettiğini söyledi. İran’a yönelik saldırılara da dikkat çeken Erdoğan, İsrail’in komşu ülkelere yönelik devlet terörü uyguladığını ifade etti. İran'ın meşru müdafaa kapsamında verdiği karşılıkları haklı bulduğunu belirten Erdoğan, bu süreçte İran halkının dirayet göstereceğine inandığını söyledi.

İsrail’in nükleer programına dair hiçbir denetime tabi tutulmamasını eleştiren Erdoğan, buna karşın diplomatik çözümleri sabote ettiğini dile getirdi. Uluslararası topluma seslenen Cumhurbaşkanı, Netanyahu’nun söylemlerine itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Bölgenin yeni bir savaşı kaldıramayacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade etti. Türkiye’nin bölgede yeni bir Sykes-Picot düzenine geçit vermeyeceğini belirtti.

İki devletli çözümün artık daha da hayati bir noktaya geldiğini dile getiren Erdoğan, İsrail'e karşı etkili ve ortak adımlar atılması gerektiğini söyledi. İslam dünyasının artık tek kutup haline gelmesinin zamanının geldiğini belirten Erdoğan, Gazze’nin, Kudüs’ün, Şam’ın, Bağdat’ın ve Mekke ile Medine’nin kaderlerinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı. Ortak davalarda kenetlenmenin ve farklılıkları geride bırakmanın önemine değinen Erdoğan, İslam ülkeleri arasında daha fazla hoşgörü ve iş birliği çağrısında bulundu.

Bu toplantının, İsrail’in politikalarına karşı net bir duruş sergilenmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Erdoğan, İslam dünyasının artık daha büyük sorumluluklar üstleneceği yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu kaydetti. Türkiye'nin ise bu dönemde tüm gücüyle birlik ve dayanışmadan yana olacağının altını çizdi.