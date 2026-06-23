Edinilen bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte belgelerle ikamet izni alındığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, “danışmanlık” adı altında faaliyet gösteren bazı şirketler mercek altına alındı.

Ekipler, söz konusu şirketlere ait çevrim içi muhasebe kayıtlarını detaylı şekilde inceledi. Yapılan incelemelerde, bu şirketler aracılığıyla göçmen kaçakçılığına yönelik işlemler yürütüldüğü ve çok sayıda yabancı uyruklu kişi adına usulsüz yöntemlerle ikamet izni temin edildiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ikamet izni başvurularında kullanılan belgeler üzerinde tahrifat yaptıkları, gerçeğe aykırı nitelikte veya tamamen sahte belgeler düzenledikleri belirlendi. Ayrıca, gerçeğe aykırı taahhütnameler kullanılarak ilgili kamu kurumlarının yanıltıldığı ve bu yöntemlerle göçmen kaçakçılığı suçunun organize şekilde işlendiği anlaşıldı.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 64 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.