Kaza, Bursa Çevre Yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi, otobanda yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada M.K. idaresindeki 33 ZL 316 plakalı tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazanın ardından 11 DY 133 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y.’nin de yolda bulunan şahsı fark edemeyerek üzerinden geçti.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen şahıs, ekiplerin olay yerinde yaptıkları incelemeler sonrası Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.