Gelenek, vefa, birlik ve kardeşlik mesajlarının ön plana çıktığı programda, şubenin kuruluşundan bugüne kadar emek veren isimler bir araya geldi.

Programa, önceki dönem başkanları, MÜSİAD üyeleri, şehir protokolü ve İnegöl’ün önde gelen isimleri katıldı. Etkinlikte, MÜSİAD ailesinin geçmişten bugüne uzanan güçlü birlikteliği bir kez daha vurgulandı.

Programa; Kaymakam Eren Arslan, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl ve Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Alinur Aktaş ile MÜSİAD üyeleri ve önceki dönem yöneticileri katılım sağladı.



Muharrem ayının manevi atmosferine uygun şekilde organize edilen program, katılımcılara yemek ikramı ve aşure ikramı ile başladı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Atan’ın duası ile devam eden programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Bahri Sinan Yazaroğlu, MÜSİAD İnegöl’ün kuruluşundan bugüne kadar geçen süreci değerlendirerek, şubeye emek veren herkese teşekkür etti. Yazaroğlu konuşmasında, Bugün burada bizim için anlamı çok büyük olan Ahde Vefa programı vesilesiyle bir aradayız. Çünkü bizler inanıyoruz ki bir kurumun gerçek gücü sadece bugünkü başarısında değil, geçmişte verilen emeklere sahip çıkmasında ve o emeğe duyduğu sadakattedir.

MÜSİAD’ın yalnızca bir iş insanları derneği olmadığına dikkat çekilen programda, kuruluşundan bu yana ahlaklı ticaretin, üretimin, milli kalkınmanın ve yerli ekonomik duruşun önemli temsilcilerinden biri olduğu vurgulandı.

İnegöl Şubesi’nin de aynı anlayış doğrultusunda yıllardır kentin ekonomik gelişimine katkı sunduğu ifade edildi. Şubenin, İnegöl’ün ticaret hayatı, sanayisi ve sosyal dayanışma kültürüne destek vermeyi temel sorumluluklarından biri olarak gördüğü belirtildi.



Bugün özellikle şunu ifade etmek isterim ki; burada bulunan ya da geçmiş dönemlerde bu çatı altında görev almış her başkanımız, her yönetim kurulu üyemiz ve her üyemiz, bugün geldiğimiz noktada büyük bir emeğin sahibidir.

Her dönem bir tuğla koyuldu…

Her yönetim, bu yapıyı biraz daha büyüttü…

Her üyemiz bu davaya inandı ve katkı sundu…

Bizler bugün güçlü bir kurumsal yapıdan bahsediyorsak, bunun temelinde yıllarca emek vermiş, fedakârlık göstermiş, bu kurumu kendi ailesi gibi sahiplenmiş büyüklerimizin gayreti vardır.

İnegöl, üretimin şehridir…

İnegöl, girişimciliğin şehridir…

İnegöl, ihracatıyla, sanayisiyle, mobilya sektörüyle ülkemizin ekonomik kalkınmasına yön veren en önemli merkezlerden biridir.

Bizler de MÜSİAD İnegöl Şubesi olarak yalnızca üyelerimizin iş hayatına değil; şehrimizin ekonomik büyümesine, istihdamına, sosyal gelişimine ve gelecek vizyonuna katkı sunmaya devam ediyoruz.

Çünkü bizim anlayışımızda ticaret yalnızca kazanmak değildir. Üretmek, istihdam sağlamak, şehrine sahip çıkmak ve toplum için değer üretmek de iş dünyasının asli sorumluluğudur.

Bugün içinde bulunduğumuz bu anlamlı günlerin bir başka güzelliği de Muharrem ayının manevi iklimidir.

Muharrem ayı; birliktir, paylaşmaktır, kardeşliktir…

Geçmişi hatırlamak, değerlerimizi yaşatmak ve gönül bağlarımızı kuvvetlendirmektir.

Aslında bugün gerçekleştirdiğimiz Ahde Vefa programı da tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır. Geçmişi unutmadan geleceğe yürümek… Emek verenleri hatırlamak… Vefayı sadece bir söz olarak değil, bir yaşam anlayışı olarak görmek…

Bizler inanıyoruz ki güçlü kurumlar, kökleri sağlam olan kurumlardır. Ve bizim köklerimizde samimiyet, kardeşlik, dayanışma ve bu memlekete hizmet etme gayesi vardır.

Bu vesileyle kuruluşumuzdan bugüne kadar MÜSİAD İnegöl Şubesi çatısı altında görev yapmış tüm başkanlarımıza, yöneticilerimize ve üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Programımıza teşrif ederek bizleri onurlandıran değerli protokol üyelerimize ve tüm misafirlerimize ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bugün, tayinleri Ülkemizin başka şehirlerine çıkan Sayın Kaymakamımıza ve Sayın Cumhuriyet Başsavcımıza da veda ediyoruz. Kendilerine şehrimize yapmış oldukları hizmetler için teşekkür ediyor ve yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz.

Birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin daim olmasını diliyor, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum dedi.





Program kapsamında, İnegöl’de görev sürelerini tamamlayarak yeni görev yerlerine uğurlanmaya hazırlanan Kaymakam Eren Arslan ve Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir için özel bir bölüm gerçekleştirildi.

Bahri Sinan Yazaroğlu tarafından her iki isme, İnegöl’e verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edilerek anlamlı birer tablo hediye edildi.

Program daha sonra protokol üyelerinin selamlama konuşmaları ile devam etti.

İlke olarak söz alan İnegöl ve Bursa Büyükşehir önceki dönem Başkanı Alinur Aktaş, MÜSİAD’ın Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında üstlendiği rolün son derece kıymetli olduğunu belirterek, İnegöl Şubesi’nin yıllardır şehir ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ’da yaptığı konuşmada, İnegöl iş dünyasının birlik içerisinde hareket etmesinin şehrin üretim gücünü artırdığını vurgulayarak, MÜSİAD İnegöl’ün sanayi ve ticaret alanındaki katkılarının önemli olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir ise konuşmasında İnegöl’de görev yaptığı süre boyunca çok özel anılar biriktirdiğini ifade ederek,

“Görev yaptığımız şehirler meslek hayatımızın duraklarıdır ancak bazı şehirler hafızanızda ve hayatınızda özel bir yere sahip olur. İnegöl’den ayrılırken beraberimde yalnızca görev tecrübesi değil, unutulmayacak dostluklar ve güzel hatıralar da götürüyorum.” sözleriyle duygularını paylaştı.



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’da selamlama konuşmasında, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının güçlü iş birliğinin şehirlerin gelişimindeki en önemli unsur olduğunu belirterek, MÜSİAD İnegöl’ün şehrin ekonomik ve sosyal gelişimine uzun yıllardır katkı sunduğunu ifade etti.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’da gerçekleştirdiği konuşmada, Türkiye’nin üretim gücünün yerelde güçlü iş insanları ile büyüdüğünü belirterek, MÜSİAD’ın her zaman milli ekonomi anlayışının en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu dile getirdi.

Son olarak söz alan Kaymakam Eren Arslan yaptığı duygu dolu konuşmada görev süresi boyunca İnegöl’de kurduğu samimi ilişkilerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek,

“Bazı şehirlerden görev süreniz bittiğinde ayrılırsınız; bazı şehirlerden ise gönlünüzün bir parçasını bırakarak ayrılırsınız. İnegöl benim için unutulmayacak dostlukların, güçlü dayanışmanın ve güzel hatıraların şehri olarak kalacaktır.” dedi.

Programın devamında, MÜSİAD çatısı altında 20 yılı aşkın süredir üyeliğini sürdüren kıymetli üyelere, ayrıca şubenin kuruluşundan bugüne kadar çeşitli dönemlerde görev alarak MÜSİAD İnegöl’ün bugünlere gelmesinde büyük emek sahibi olan önceki dönem başkanları ve kadim üyelere teşekkür plaketi takdim edildi.

Duygusal ve anlamlı anların yaşandığı gece, geçmişten bugüne uzanan güçlü kardeşlik ve vefa duygusunun bir kez daha hissedildiği programın sonunda tüm katılımcılar hep birlikte aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirdi.

MÜSİAD İnegöl tarafından düzenlenen Ahde Vefa Programı, yalnızca geçmişe teşekkür edilen bir buluşma değil; aynı zamanda birlik, kardeşlik, üretim ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin güçlü bir göstergesi olarak hafızalarda yer etti.