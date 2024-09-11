Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, Kırım'ın Ukrayna'ya iadesinin uluslararası hukukun bir gereği olduğunun altını çizdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi’ne video mesaj gönderdi

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kırım Tatar Türklerinin millî lideri Mustafa Kırımoğlu başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seneki zirvenin Kırım Tatar halkının sürgününün 80. yıl dönümüne denk geldiğini anımsattı.

Video mesajında anavatanlarından zorla çıkarılan Kırım Tatar Türkü soydaşların maruz kaldıkları trajedinin acısının 80 yıldır dinmediğini, yaraların kapanmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin ilk günden beri karşı çıktığı ve tanımadığı Kırım'ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın, 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi’ne gönderdiği video mesaj pic.twitter.com/98I6ecnCda— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 11, 2024

Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşların güvenliğinin ve esenliğinin temininin Türkiye'nin dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ukrayna hükümetinin Kırım, Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi için öncülük ettiği hukuki düzenlemelerden duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde Kırım Tatar Türklerinin haklarının pekiştirilmesi yönünde ilave adımların atılmaya devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Türklerinin kendi anavatanlarında hür olarak güvenli ve huzurlu bir hayat sürdürme hakkına sahip olduklarına dikkati çekti. Erdoğan, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in yaklaşık üç yıllık esaretin ardından Haziran ayında serbest bırakılması mutluluk verici olduğunu belirterek, "Asan ve Aziz Ahmetov kardeşler dahil tüm Kırım Tatar soydaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz" dedi.