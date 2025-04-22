Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle: Pakistan'ı son olarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 7. Toplantısı vesilesiyle Şubat ayında ziyaret etmiştim. Bu vesileyle Sayın Başbakan'a ve Pakistan makamlarına sıcak misafirperverlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu karşılıklı temaslar ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin ulaştığı müstesna düzeyi ortaya koyuyor. Aziz kardeşimle bugün yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Kaynak: Milliyet Gazetesi