Toplantıda, 3 haftalık bir aranın ardından birçok uluslararası temasın ardından Türkiye’nin diplomatik çabaları vurgulandı. Türkevi’nin diplomasi merkezi haline geldiği ifade edilerek, BM Genel Kurulu’nda Filistin halkına destek ve İsrail'in zulümleri hakkında konuşuldu. Lübnan'da artan saldırılar sonucu insani yardımların önemine dikkat çekildi. Türkiye, bu süreçte Lübnan’a yardım göndermeye devam edeceğini belirtti. Güvenlik Konseyi'nin etkili bir irade göstermemesi durumunda kuvvet kullanma yetkisinin devreye alınması gerektiği ifade edildi.

Kaynak: İha