Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Balçova’daki Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın’ın ailelerine başsağlığı dilediANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dÜN İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği’ne 16 yaşındaki E.B. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda şehit düşen 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve Polis Memuru Hasan Akın için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin ailelerine taziyelerini ileterek, milletimizin başı sağ olsun temennisinde bulundu.

Hatırlanacağı gibi saldırıda, biri ağır iki polis memuru da yaralanmış, saldırgan gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor.