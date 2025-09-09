Rapora göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 52 bin 516 haberle listenin ilk sırasında yer aldı. İkinci sırada 46 bin 313 haberle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bulunurken, üçüncü sırada 42 bin 6 haberle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yer aldı.

40 bin 188 haberle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dördüncü sıraya yerleşti. Onu 39 bin 776 haberle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç takip etti.

İlk 10’da yer alan diğer belediye başkanları ise şu şekilde sıralandı:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay – 22 bin 750 haber

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras – 19 bin 46 haber

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler – 15 bin 802 haber

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce – 15 bin 44 haber

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın – 14 bin 471 haber