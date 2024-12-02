Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç, bugün Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi.

Jakov Milatoviç, Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde düzenlenen resmi törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı.

İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Milatoviç, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

SURİYE MESELESİ

Ortak basın toplantısında Suriye'de yaşananları ele alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son birkaç gündür komşumuz Suriye'de aniden patlak veren gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz" diyerek şu sözleri sarf etti:

Ülkemizin milli güvenlik öncelikleri çerçevesinde, sahadaki süreci anbean takip ediyor, farklı eylemin yaşanmaması için bütün tedbirleri alıyoruz.

Bölgemizdeki yangının söndürülmesi noktasında Türkiye olarak üzerimize düşen ne varsa dün olduğu gibi bugün de yapmaya hazırız.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve milli birliğinin korunması, 13 yıldır devam eden istikrarsızlığın Suriye halkının meşru talepleri doğrultusunda mutabakatla son bulması en büyük temennimizdir.

Açıklamalarının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Değerli dostum Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç'i ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, kendilerine ve değerli heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum.

Bu sene Türkiye-Karadağ arasındaki diplomatik ilişkilerin 145’inci yıl dönümüdür. Karadağ ile bu ortak geçmişimizde mütenasip şekilde siyasi ekonomik ve kültürel temelleri sağlam kapsamlı bir işbirliğimiz mevcut. Değerli dostumun bu ilk ziyareti de müstesna düzeydeki ilişkilerimizin nişanesidir. Görüşmemizde ikili münasebetlerimizi kapsamlı şekilde ele aldık.

Önümüzdeki dönemde atacağımız adımları değerlendirdik, münasebetlerimizi kurumsal çerçeve kazandırmak amacıyla yüksek düzeyli strateji konseyi kurulmasını kararlaştırdık.

Ayrıca bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunduk. Balkanlarda istikrara atfettiğimiz önemi teyit ettik. Türkiye olarak dini ve etnik bir mozaik olan Balkanlarda huzuru refahı ve istikrarı desteklemeye büyük önem verdiğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Karadağ zengin kültürel ve etnik dokusuyla Balkanlarda hoşgörü ve bir arada yaşama kültürüne örnek teşkil eden bir ülke olarak görünüyor.

2021 yılında Karadağ'a gerçekleştirdiğim ziyarette ikili ticaret hacmimizi 250 milyon dolara çıkarma hedefi koymuştuk. COVID salgını Ukrayna'daki savaş ve küresel ekonomik sıkıntılara rağmen hamdolsun bu hedefe ulaşmaya çok yakınız.

Sayın cumhurbaşkanıyla bu hedefi daha da yukarıya taşımak konusunda mutabık kaldık Karadağ’a en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Müteahhitlik alanında firmalarımız Karadağ'da yaklaşık 500 milyon dolar değerinde 62 projeyi başarıyla tamamlamıştır.

Firmalarımız özellikle altyapı İnşaat ve hizmet sektörlerine ilgilerini sürdürüyorlar. Bu ilginin bir neticesi olarak Karadağ’a doğrudan yatırımlarımızda 2023 ve 2024 yıllarında rekor artış yaşanmıştır.

Bu vesileyle iş insanlarımıza verdikleri destekten ötürü kıymetli dostum Cumhurbaşkanı Milatoviç'e milletim adına teşekkür ediyorum.

Değerli basın mensupları Karadağ ile ekonomik ilişkilerimiz gibi beşeri ve kültürel münasebetlerimiz de hızla gelişiyor. Karadağ'da ikamet eden 25 bin vatandaşımıza ilave olarak ülkemizde 150 binden fazla Karadağ kökenli vatandaşımız var.

Türk Hava Yollarının öncülüğünde hava yolu sektörümüz çok sayıdaki uçuşuyla Karadağ’ı adeta tüm dünyaya bağlıyor, şüphesiz bu seferler aramızdaki turizm ilişkilerine de önemli katkı sağlıyor.

TİKA'nın restorasyon eğitim ve sağlık alanındaki projeleri Yunus Emre Enstitüsü’nün Kültür Sanat faaliyetleri de ilişkilerimizin önemli boyutundadır.

TİKA Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 30 milyon doları aşan 500'den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz ise kuruluşundan bu yana 2 bin 500'ü aşkın öğrenciye Türkçe eğitim verdi.