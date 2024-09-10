Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Yeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde ilk bebek dünyaya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hafta sonu açılışı yapılan, 9 Eylül’de de resmen faaliyete geçen Yeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde ilk bebek dünyaya geldi. Güfer ve Mehmet Aslan çiftinin, sağlıklı şekilde dünyaya gelen “Kurutuluş” adını verdikleri erkek bebek, hastanede heyecana neden olurken, ayrıca da ilgi odağı oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de bu heyecana ortak olurken, Kurtuluş bebeği ve ailesini kaldıkları oda da ziyaret etti. Aslan ailesi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Sezer’e teşekkürler etti. Başkan Sezer yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hafta sonu açılışı yapılan Yeni Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde, ilk bebek dünyaya geldi. Güfer ve Mehmet Aslan ailesini, Kurtuluş adını verdikleri bebeği Yeni Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde ziyaret ederek; Allah analı babalı büyütsün. Ssağlıklı, uzun ömürlü ve vatana millete hayırlı bir evlat olsun dualarımı ilettim” dedi.