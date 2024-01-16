İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte, Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası bir İmamoğlu zaferine karşı planları konuşuluyor. Erdoğan, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Murat Kurum'u açıklarken, seçimin İmamoğlu lehine çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere, İmamoğlu'nun ilk seçimi 13 bin oy farkla kazanmasına rağmen, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmiş ve sadece İBB Başkanlığı için yeniden seçim yapılmıştı. İkinci seçimde İmamoğlu, 800 bin oy farkla zafer elde ederek mazbatasını almıştı.

Yerel seçime sayılı günler kala, İmamoğlu'nun bir kez daha kazanması durumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu oldu. Kulislerden sızan iddialara göre, Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, 2019'da yaşananlara dikkat çekti ve Erdoğan'ın İBB'ye kayyum atamak istediğini, ancak AKP'li Hayati Yazıcı'nın buna direndiğini belirtti.

Bozkurt'un yazısına göre, Erdoğan'ın muhtemel hamleleri arasında İmamoğlu aleyhine açılan ve henüz kesin karara bağlanmayan ceza davası bulunuyor. İkinci seçenek olarak ise İBB'ye kayyum atanması öne çıkıyor. Bozkurt, yazısında, "İstanbul için denenebilir mi? Kim ya da ne engel olabilir?" sorularını sorarak, bu ihtimalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

Erdoğan için 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin önemli olduğuna vurgu yapan Bozkurt, seçimin meşruiyetiyle birlikte uluslararası eleştirilerden uzaklaşma fırsatı bulacağını ifade ediyor. Ancak seçimi kaybetmesi durumunda, "normal olmayan hal"lerin devreye girebileceğini öne sürüyor.

Son olarak, İmamoğlu hakkında açılan davayla ilgili sürecin 25 Nisan 2024'e ertelendiğini hatırlatan Bozkurt, bu durumun İmamoğlu'nun siyasi geleceğini etkileyebileceğine dikkat çekiyor.