Girne Üniversitesi’nde 2024-2025 akademik yılı resmi açılış töreni, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, verdiği “Kıbrıs İçin Yeni Gelecek: 2 Devletli Çözüm” dersi ile Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelinin önemini ele aldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen törene, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, çok sayıda akademisyen, öğrenci ve öğrenci aileleri de katıldı. Girne Liman’ında bulunan Atatürk büstü’ne çelenk konulmasının ardından tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başladı. Törenin açılış konuşmasını Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni akademik yılının ilk dersini verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Taraflar arasındaki güven eksikliğinin kalıcı barışa engel

Kıbrıs meselesinin çözümüne dair iki devletli çözüm önerisini uzun süredir savunduğunu ve bu doğrultuda uluslararası platformlarda Türkiye ile aktif bir rol üstlendiğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs’ın mevcut durumu, yıllardır süren müzakereler ve taraflar arasında uzlaşmanın sağlanamaması nedeniyle çözümsüzlükle karşı karşıya kaldı. Bu nedenledir ki iki devletli çözümün hem Kıbrıs Türk halkının hem de Kıbrıs Rum kesiminin haklarını daha adil bir şekilde koruyacağına inanıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, federasyon temelli çözüm önerilerinin sonuç vermediğini ve taraflar arasındaki güven eksikliğinin kalıcı barışa engel olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, egemenlik ve eşitlik temelinde inşa edilecek iki devletli çözüm modelinin iki tarafın da uluslararası tanınırlığına ve bağımsızlığına dayanan kalıcı bir barışın anahtarı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği kabul edilmedikçe kalıcı bir çözümün mümkün olmayacağını belirterek, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü taleplerinin meşru haklar olduğunu ve iki devletli çözümün adanın geleceği için en gerçekçi yol olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’deki stratejik önemi ve Kıbrıs’taki Türk varlığının garantörlük haklarının korunması gerektiğine de dikkat çekerek Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük rolünün, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, iki devletli çözüm modelinin bölgedeki barış ve istikrarın sürdürülmesi açısından kritik önem taşıdığını vurgulayarak, bu modelin Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının paylaşımı konusunda yeni iş birliği fırsatları da oluşturacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda Kıbrıs Türk halkının kendi kimliği, kültürü ve devletiyle bağımsız yaşama hakkına sahip olduğunu vurgulayarak uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler’e iki devletli çözüm önerisini ciddiyetle ele alma çağrısında bulundu. Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün bu modelle mümkün olduğunu belirten Tatar, iki devletli yapının Kıbrıs Türk halkının egemenlik ve bağımsızlık haklarını güvence altına alacağını, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar için de olumlu etkiler oluşturacağını ifade etti.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: Nitelikli eğitim, sadece bireylerin değil, dünya barışı ve refahının da en önemli yapı taşıdır

Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, nitelikli eğitimin toplumların geleceğini şekillendirmedeki önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Salihoğlu, kaliteli eğitimin bireylere yalnızca akademik başarı kazandırmadığını, aynı zamanda analitik düşünme becerisi kazandırarak onları küresel rekabette başarılı bireyler haline getirdiğini belirtti. Girne Üniversitesi’nin öğrencilerine uluslararası standartlarda eğitim sunmayı hedeflediğini vurgulayan Prof. Dr. Salihoğlu, teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesinin ve araştırma ile inovasyonun teşvik edilmesinin önemine işaret etti.

Prof. Dr. Salihoğlu, eğitimin yalnızca teknik bilgi sağlamaktan öte, etik değerler ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandırması gerektiğini ifade etti. Üniversitenin uluslararası iş birliği ağlarını genişlettiğini ve öğrencilerine küresel çapta fırsatlar sunduğunu belirten Prof. Dr. Salihoğlu, “Nitelikli eğitim, sadece bireylerin değil, dünya barışı ve refahının da en önemli yapı taşıdır” dedi.