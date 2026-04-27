Türkiye’nin önde gelen yumurta üretim bölgeleri olan Afyon ve Kayseri’de, toptan yumurta fiyatlarında tüm ürün gruplarında adet başına 30 kuruşluk artış yaşandı. Sektörde “Mayıs Çukuru” olarak adlandırılan düşük talep döneminin etkileri beklenenden daha erken hafifledi.

Geçtiğimiz bir ay içinde adet fiyatı yaklaşık 1 lira gerileyen yumurta, yeniden yükseliş eğilimine girdi. Duble, eski ana, yeni ana, yarka, piliç ve kılavuz kategorilerinde fiyatlar 30 kuruşluk artış gösterdi. Son haftaya ait veriler, arz fazlası ve mevsimsel talep düşüşü nedeniyle gerileyen fiyatların yeniden denge bulmaya başladığını ortaya koyuyor.

Sektör temsilcileri, fiyatlardaki düşüşün ardından piyasanın toparlanma sürecine girdiğini belirterek, önümüzdeki dönemde iç talep ile ihracattaki hareketliliğin fiyatların yönünü belirleyeceğini ifade ediyor.

Başmakçı Kaytaş Sınıf 20 Nisan 27 Nisan 20 Nisan 27 Nisan Duble 3,20 3,50 3,10 3,40 Eski ana 3,10 3,40 3,05 3,35 Yeni ana 3,00 3,30 2,95 3,25 Yarka 2,80 3,10 2,65 2,95 Piliç 2,30 2,60 2,25 2,55 Klavuz 1,90 2,20 1,75 2,05