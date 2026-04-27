ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkesi üç hafta daha uzatma kararına rağmen, İsrail ordusu Lübnan’ın güneyi ve Bekaa bölgesini bombalamaya devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam orduya şiddetli saldırı talimatı vermesinin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan ile varılan ateşkesin "çok kırılgan" olduğunu öne sürdü.

Netanyahu, güvenlik gerekçelerini öne sürerek risk almayacaklarını belirtip, sınır hattında Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen altyapılara yönelik saldırıların süreceğini ifade etti.

Al Jazeera’ya konuşan üst düzey bir Hizbullah askeri lideri, İsrail saldırılarına karşı "büyük bombacı grupları" sahaya süreceklerini duyurdu. Örgütün köklerine dönerek seksenli yılların savaş taktiklerini kullanacağını ileri süren yetkili, "Önceden hazırlanmış planlara göre bombacı timler işgal altındaki bölgelerde konuşlandırıldı. Görevleri, köylerimize sızan düşman subay ve askerlerini doğrudan hedef alarak istikrarı bozmaktır" şeklinde konuştu.

Lübnan hükümetinin açıkladığı rakamlara göre, İsrail’in 2 Mart’ta başlattığı operasyonlar sonrası yerinden edilen sivillerin sayısı 1 milyon 162 bini geçti. 17 Nisan’da yürürlüğe giren ve Donald Trump tarafından uzatıldığı duyurulan geçici ateşkes ise İsrail’in saldırıları nedeniyle fiilen uygulanamaz hale geldi.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere ilişkin, "Doğrudan müzakereleri kesin olarak reddediyoruz. Doğrudan müzakereler ve sonuçları bizim için yok hükmündedir, bizi yakından ya da uzaktan ilgilendirmez." açıklamasında bulunmuştu.

Diğer yandan Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hasbaya beldesi ile Cebel eş-Şeyh (Hermon) Dağı'na yakınlığıyla öne çıkan Arkub bölgesinden gelen bir heyeti kabul etti. Avn, kabulde yaptığı konuşmada, Lübnan ile İsrail arasındaki süreçte yürüttüğü arabuluculuk çabaları kapsamında ABD'ye ateşkesin müzakerelerin ön şartı olduğunu ilk andan itibaren ilettiklerini belirterek, "Ateşkes, müzakereler için ilk ve zorunlu adımdır." demişti.

Avn, ABD Dışişleri Bakanlığının ilk toplantı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik kara, deniz ve hava saldırıları düzenlemeyeceğinin açık biçimde yer aldığını da hatırlatmıştı.

Benjamin Netanyahu’nun iki hafta içinde White House’ta kritik bir görüşmeye çıkması bekleniyor.

İsrail basınında yer alan i24NEWS’in iddiasına göre Netanyahu, 11 Mayıs haftasında Donald Trump ile görüşmek üzere Washington’a gidecek.

17 Nisan’da başlayan geçici ateşkesi Trump’ın baskısıyla üç hafta daha uzatmak durumunda kalan Netanyahu’nun, şimdi Beyaz Saray’ın “barış” masasına oturmaya zorlandığı belirtiliyor.

Trump görüşmeyi “tarihi” olarak nitelendirse de, İsrail basınına yansıyan kulis bilgilerine göre ABD Başkanı’nın Netanyahu’ya açık bir uyarı vermesi bekleniyor.