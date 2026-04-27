AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve bazı AK Partili yöneticilerin su zamları konusunda günlerce “plansızlık” ve “vatandaşın sırtına yük” ifadeleriyle eleştirilerde bulunduğunu hatırlatan Şahin, “Aynı isimler mecliste bu zamları engelleyebilecekken geri çekilerek zammın önünü açtı. Ardından sosyal medyada faturalar üzerinden algı oluşturuldu” dedi.

Şahin, kısa süre sonra aynı anlayışın suya zam yaptığını belirterek, “Dün ‘Bursa en pahalı suyu kullanıyor’ diyenler, bugün kendi yaptıkları zammı nasıl açıklıyor? Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı” ifadelerini kullandı.

Doğalgaz zamlarına da dikkat çeken Şahin, “Faturalara 1000–1500 TL ek yük binerken aynı çevrelerden güçlü bir itiraz duydunuz mu? Demek ki mesele zam değil, kimin yaptığı” diye konuştu.

Açıklamasının sonunda vatandaşın bilinçli olduğunu vurgulayan Şahin, “Toplumu yönlendirmeye yönelik algı çalışmalarıyla siyaset yapılmaz. Bu, halkın aklıyla alay etmektir” ifadelerine yer verdi.