Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları çerçevesinde 28 Mart Perşembe günü Bursa’da vatandaşlarla buluşacak. Yerel seçimlerine iki gün kala Gökdere Meydanı’nda düzenlenecek miting ile ilgili konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, “Cumhurbaşkanımızın seçime 2 gün kala gelmesi Bursa’ya ne kadar değer ve önem verdiğini gösteriyor. Bursa teşkilatları olarak büyük güne hazırız. Tüm vatandaşlarımızı 13.00’te Gökdere Meydanı’na bekliyoruz” dedi.

Seçimlere çok kısa bir süre kalırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa ziyareti ile ilgili İHA’ya konuşan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’ya gelmesi bizim için büyük bir mutluluk. İnşallah seçime iki gün kala sayın Cumhurbaşkanımızı Bursa’da ağırlamış olacağız. Bu da bizim için ayrı bir sevinç. Bu süreçte teşkilatlarımız ciddi manada hazırlıklarını tamamladı. 28 Mart Perşembe günü saat 13.00’da Gökdere Meydanı’nda Bursa’nın büyük buluşmasında Cumhurbaşkanımızla birlikte bir araya gelmiş olacağız. Cumhurbaşkanımızın Bursa’ya ne kadar değer verdiğini, önem verdiğini ve Bursa’ya yapılan yatırımlarla ilgili destek verdiğini hepimiz biliyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde de merkezi hükümetten Bursa’ya getirilmiş olan destekler ile ciddi manada ivmeler sağlanmış oldu. Bu süreçte de Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki süreçlerde güzel açıklamaları olacaktır. Bunların da Bursa’ya güzel bir hava katacağına inanıyorum. Özellikle de 31 Mart seçimlerine giderken biraz endişe veya tereddüt yaşayan vatandaşlarımızın bu tereddütlerini bu mitingle biraz daha kalkmış olacağını, Cumhurbaşkanımızı da güzel ve mutlu karşılayacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Tüm ilçemizde teşkilatlarımız teyakkuzda”

Hazırlıkların tamamladığını ifade eden Gürkan, “17 ilçemizde bütün teşkilatlarımız teyakkuzda ve özellikle de biz davetlerimizi özel olarak yapıyoruz. Bütün teşkilatlarımızı önceden haberdar ettik. Önceki dönem görev yapmış olan bütün teşkilatlarımızı mitinge davet ettik. Bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarımızı, derneklerimizi ve sahada faaliyette bulunan bütün camiamızı mitinge davet ettik. Güzel bir miting olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Cumhurbaşkanımızın seçime 2 gün kala gelmesi çok önemli”

Cumhurbaşkanın son günlerde Bursa’ya gelmesinin faydalı olduğunu belirten Gürkan, “ Cumhurbaşkanımızın her gelişinde aslında bizde güzel bir hava esiyor ama seçime 2 gün kala gelmesi çok daha önemli. Aslında Bursa’ya ne kadar önem verdiğini de göstermiş oluyor. Bunun seçim atmosferini değiştireceğine gönülden inanıyoruz. Miting coşkusunun hem sahaya, hem vatandaşlara, hem de teşkilatımıza olumlu yansıyacağını biliyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımız en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz”

Cumhurbaşkanını en iyi şekilde karşılamak istediklerini belirten Gürkan, “ Cumhurbaşkanımızı önceki karşıladığımız gibi güzel bir sürpriz ile karşılamak istiyoruz. Daha önce 21 Mayıs 2023’te böyle bir mitingimiz olmuştu. Hakikaten çok coşkulu ve güzel bir atmosfer vardı. Cumhurbaşkanımız da bundan çok etkilenmişti. Çünkü vatandaşımızın böylesi güzel bir etkinliği Cumhurbaşkanımızı bağrına basması kendisine sevgi gösterisinde bulunmaları çok kıymetliydi. Biliyorsunuz ardından TOGG açılışına geldiğinde de aynı heyecanı yaşamıştık” dedi.