Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlık ettiği Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

4 saat süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz “İlk toplantımızı yaptık. Bundan sonra daha düzenli bir şekilde bu toplantıları devam ettireceğiz. YOİKK Platformu, kamu ve özel sektöre aynı masada çalışma imkanı sunan yatırım ortamını birleştirecek ve rekabet gücünü arttıracak önerilerin özel sektörle bir arada değerlendirildiği ve ekonomimizin yatırımlarla ilgili aksayan yönlerine beraberce çözüm üretilmesini sağlayan bir yapıya sahiptir. Türkiye’de yatırım işleminin iyileştirilmesi ve Türkiye’nin yatırımcılar nezdinde daha gözde bir cazibe merkezi haline gelmesi amacıyla YOİKK eylem planları son derece önemlidir. Dolayısıyla eylem planları önerilerin bizzat özel sektör alınması ve sahada pratikte yatırım ortamıyla ilgili yaşadıkları sıkıntılara doğrudan odaklanması yönünden özel bir öneme sahiptir. Bu sene eylem önerilerimizi talep ederken özellikle birkaç öncelikli alana vurgumuz oldu. Doğrudan dış yatırım başta olmak üzere yatırımcılar açısından etkisinin olumlu olacağı değerlendirilen, cari açığı azaltan, döviz girdisi sağlayıcı ve mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususları önceliklendirerek önerilerini, göndermelerini talep ettik” şeklinde ifadelerde bulundu.

İthalat ve İhracatı Arttırmalıyız

Ciddi oranda cari açığın olduğunu ifade eden Yılmaz “Biliyorsunuz Türkiye’nin öteden beri ciddi bir cari açık meselesi var. Bu meseleyi aşmamızın yolu da bir taraftan ithal ettiğiniz ürünleri daha fazla yurt içinde üretmek, diğer taraftan ihracatımızı arttırmak mal ve hizmet anlamında. Son yirmi yılda bu anlamda doğrudan yatırım anlamında 255 milyar dolarlık bir kaynağın Türkiye’ye girdiğini görüyoruz. Cari açığımızın da yüzde 41’ini ortalama olarak bu kaynakla finanse etmişiz. Bir taraftan cari açığı düşürme çabası içindeyiz. Diğer yandan da cari açığı daha sağlıklı daha uzun vadeli kaynaklarla finanse etmek durumundayız. Bu bakımdan buradaki çalışmaların ayrı bir önemi olduğunu belirtmek isterim. Gelen tüm önerileri sekreteryamızı yapan Sanayi Bakanlığımız titiz bir şekilde çalıştı. Çeşitli gruplarla bir araya gelinerek çalıştaylar yapıldı ve özetlenmiş oldu” şeklinde konuştu.