Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel Sünnet Şöleni’ne katıldı. Yılmaz, "Çocuklarımıza yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır” dedi.

Ümraniye Belediyesi’nin her yıl düzenlediği Sünnet Şöleni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya’nın katılımıyla gerçekleşti. Şölene çocuklar ve aileleri de yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu çocuklar için düzenlenen interaktif şovlar, çocuk tiyatrosu ve balon gösterileri gibi etkinliklerle eğlenceli dakikalar yaşandı. Belediye tarafından verilen hediyelerle çocukların mutluluğu daha da pekişti.

"Çocuklarımıza yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programda yaptığı konuşmada şölenin çocuklar ve aileler için büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "Çocuklarımız, bizim en kıymetli varlıklarımız ve geleceğimizin teminatıdır. Bugüne kadar düzenlenen sünnet şölenlerinde 26 bin 712 çocuğumuz sünnet ettirildi. Bu, ailelerimiz için önemli bir kolaylık sağlarken, çocuklarımız için de sağlık açısından büyük bir güvence oluşturuyor. Onları eğitim, teknik donanım ve manevi değerlerle güçlü bir geleceğe hazırlamak bizim önceliğimizdir. Çocuklarımıza yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır” dedi.

Cevdet Yılmaz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Başta Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım olmak üzere, bu güzel organizasyona katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ümraniye’ye değer katan herkese minnettarız. Ailelerimizin burada bir araya gelmesi bizleri ayrıca mutlu ediyor" dedi.

Etkinlik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a programa teşriflerinden dolayı teşekkür etmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.