Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı olarak nitelendirdiğimiz bu dönemde ülkemizin ekonomik, diplomatik ve stratejik açıdan daha güçlü bir konuma ulaşması için tüm gayretimiz ile çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi yatırım ve üretim üssü haline getirecek bir cazibe merkezi yapma konusunda kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yatırım Danışma Konseyi’nin 10’uncu Toplantısı”nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, toplantıda gündeme gelen her öneri ve değerlendirmenin Türkiye’nin yatırım ortamını iyileştirmek ve daha cazip hale getirmek adına büyük önem taşıdığını söyledi. Yılmaz, “Özellikle Türkiye’nin yeni dönemde küresel ekonomideki güçlü konumunu pekiştirmeye yönelik atılabilecek adımlar konusunda sunduğunuz önerilerin dikkatle takip edileceğinden emin olabilirsiniz. Türkiye ekonomisi son 21 yılda 268 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekerek bu alandaki küresel payını yüzde 0,2’lerden yüzde 1 düzeyine çıkarmayı başarmıştır. Bu dönemde ortaya koyduğumuz güçlü ekonomik program ile önümüzdeki 5 yılda bu oranı yüzde 1,5’a çıkarmayı ve daha nitelikli hale getirmeyi planlıyoruz. ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak nitelendirdiğimiz bu dönemde ülkemizin ekonomik, diplomatik ve stratejik açıdan daha güçlü bir konuma ulaşması için tüm gayretimiz ile çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi yatırım ve üretim üssü haline getirecek bir cazibe merkezi yapma konusunda kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuşmasının devamında, "Burada bulunan şirket temsilcileri başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde yatırım fırsatı arayan tüm yatırımcılara şu mesajı vermek istiyorum; küresel değer zincirlerinin yeniden şekillendiği bir ortamda Türkiye’nin sunduğu fırsatları değerlendirmenin, bu eşsiz ülkeye yatırım yapmanın tam zamanıdır. Bu konuda hükümet olarak biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız” ifadelerine yer verdi.