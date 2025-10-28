Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet’in 102. yılı, coşku ve gurur içinde kutlandı.

Arnavutköy’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi, 28 Ekim sabahı Hadımköy Şehitliği ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretinin ardından Arnavutköy Merkez’de düzenlenen kortej yürüyüşüne vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Yürüyüş sonunda Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Arnavutköy Kültür Merkezi’nde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konserinde vatandaşlar, marşlara hep birlikte eşlik etti.

Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde düzenlenen resmi etkinlikler, Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine uygun gösterilere sahne oldu. Öğrencilerin şiir, müzik ve dans performansları katılımcılardan büyük beğeni topladı. Arnavutköy Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Yüzme Yarışması, ilçe genelindeki sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Yapılan yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Cumhuriyetimizin 102. yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bizlere emanet edilen bu Cumhuriyet’i, birlik ve beraberlik içinde daima ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.