Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 8 aydır yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu, bir dolandırıcılık çetesine yönelik önemli bilgilere ulaşıldı. Elde edilen bulgulara göre, çete üyeleri vatandaşların banka hesaplarına yasa dışı yollarla erişerek, hesaplarındaki paraları başka hesaplara aktarıp haksız kazanç elde etti. Ayrıca, internet ortamında “sıfır faizli kredi”, “araç kiralama”, “sigorta ve kart aidatı iadesi” ile “ucuz tatil turu” gibi sahte ilanlarla çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, Afyonkarahisar merkezli olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Aydın, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda yakalanan 30 kişiden 25’i tutuklandı

Şüpheli şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka, kredi kartları ve yüklü miktarda TL-döviz cinsinden para ele geçirildi. Operasyonda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 adet dublex daire, 3 adet araba ve çok sayıda banka, kripto hesabına el konuldu. Şüphelilere ait banka, kripto hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 4 milyar TL tutarında işlem hacminin bulunduğu, şüphelilerin elde etmiş oldukları haksız kazancı kripto üzerinden soğuk cüzdanlara aktardıkları ve paranın takibini zorlaştırmak için hesaplardan hesaplara aktardıkları tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 30 kişiden 25’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.