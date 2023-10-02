Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda 2 tır, 2 kamyonun karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Meydana gelen kaza neticesinde kara yolunun her iki istikameti de trafiğe kapandı. Ekipler, araçları bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.

D-650 kara yolu Kızılkaya Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, Bilecik istikametine seyir halinde olan Bilecik Belediyesi’ne ait çöp kamyonu yapış sebebiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören 34 GBV 001 plakalı hafriyat tırı ani fren yapması neticesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip yan yattı. Aynı istikamette seyir halinde olan ve kazayı gören 03 HS 078 plakalı kamyon ise manevra yaparak karşı yönden gelen 55 AFB 136 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında Bilecik Belediyesi’ne ait çöp kamyonundaki sürücü yaralandı. Durumum haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Meydana gelen kaza neticesinde D-650 kara yolunun her iki istikameti trafiğe kapandı. Kaza sebebiyle kara yolunun her iki istikametinde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekipler, kazaya karışan araçları bulunduğu yerden kaldırmak için çalışmalarını sürdürürken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.